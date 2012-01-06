〔路透调查〕英镑兑欧元2012年料将持坚,因英国经济前景优於欧元区

路透伦敦1月5日电---路透调查显示,英镑兑欧元在未来一年将持坚,因和欧元区疲於应付债务危机和对抗衰退相比,英国的经济前景要好得多.

本周针对逾60位外汇策略师的调查显示,欧元兑英镑EURGBP=一个月和三个月後的报价是0.84英镑,一年後则是0.83英镑,12月调查时分别为0.86英镑、0.85英镑及0.84英镑.

但一年後的汇价预估区间相当大,从0.76到0.90英镑,突显出欧元前途难料.

周四英镑兑疲弱的欧元接近16个月高位,因投资者在英国公布乐观数据後避开欧元.

"制造业、服务业及建筑业PMI全都意外上扬,令人对英国经济活力抱有一些希望,"ING的James Knightley表示.

英镑兑美元GBP=至今年中以前料将小跌,三个月和六个月後分别跌至1.53美元和1.52美元,在2012年底前则回升至1.57美元,因对美国经济的担忧再起.

一年後汇价的预估区间为1.39-1.72美元.

"对汇价预测人士和市场人士而言,2011年是极度艰困的一年,2012年的前景看来也没有好太多,"CA-CIB的Mitul Kotecha表示.

"美元在2012年将不再是亮眼的明星.我们预期进入2012年,基本面对美元的推动力量要大过於避险心态."

(完)