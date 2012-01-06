《台湾重要政经日程》--1月6日-2012年12月22日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
==================今日重要政经消息======================
1/6(五)
--12:00 台湾央行标售一年期存单,金额1,000亿台币.
--15:00 宏达电(2498.TW)公布2011年第四季自结净利.
==================近期重要政经消息======================
1/9(一)
--财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%.
1/14(六)
--总统与立法委员合并选举日.
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%.
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.
1/31(二)
--16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
*2/6(一)
--16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
--16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.
*2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)