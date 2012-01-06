《台湾重要政经日程》--1月6日-2012年12月22日

==================今日重要政经消息====================== 1/6(五) --12:00 台湾央行标售一年期存单,金额1,000亿台币. --15:00 宏达电( 2498.TW )公布2011年第四季自结净利. ==================近期重要政经消息====================== 1/9(一) --财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%. 1/14(六) --总统与立法委员合并选举日. 1/18(三) --农历春节前股市封关日. 1/20(五) --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%. 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%. --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%. 1/31(二) --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. *2/6(一) --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元. --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%. *2/20(一) --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 曾祥进