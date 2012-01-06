《外汇动态》欧元/美元隐含波动率持稳

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
0124GMT---一个月期欧元/美元价平期权隐含波动率EUR1MO=目前位於12.76%,几无变动,尽管欧元/美元EUR=隔夜在EBS电子交易平台跌至16个月新低1.2770美元.
欧元/美元隐含波动率仍远离周一和周二均触及的两周高位13.81%,以及9月底高位18.35%.
一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI略微走阔至1.65/1.15,偏向欧元卖权,周四报1.6/1.1.这意味着投资者并不认为欧元/美元会出现剧烈波动,虽然欧债危机疑虑持续令该货币对承压.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)