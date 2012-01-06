版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 09:45 BJT

《外汇动态》欧元/美元隐含波动率持稳

0124GMT---一个月期欧元/美元价平期权隐含波动率EUR1MO=目前位於12.76%,几无变动,尽管欧元/美元EUR=隔夜在EBS电子交易平台跌至16个月新低1.2770美元.

欧元/美元隐含波动率仍远离周一和周二均触及的两周高位13.81%,以及9月底高位18.35%.

一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI略微走阔至1.65/1.15,偏向欧元卖权,周四报1.6/1.1.这意味着投资者并不认为欧元/美元会出现剧烈波动,虽然欧债危机疑虑持续令该货币对承压.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐