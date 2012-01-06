〔全球金属〕汇丰及巴克莱调降2012年金价预估,因实货需求减弱

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约1月5日电---两家银行调降其2012年金价预估,尽管其维持偏多看法.上周金价下跌,一度落入空头市场.
汇丰和巴克莱双双将2012年黄金的目标价调降逾100美元.金债去年上涨10%,为连续第11年走扬.然其升幅却是三年来最低.
汇丰首席商品分析师James Steel把2012年的预估值从前目标2,025美元降至每盎司1,850美元,指称因欧元疲弱、和股市损失有关的平仓,以及新兴市场实货需求疲弱.
Steel另维持2012年银价的预估不变,仍为每盎司34美元,但他调降对铂金和钯金的价格预估.
银行和券商倾向於对黄金预估持偏多立场,因其大多数的基金和机构客户押注金价走升,因面临通胀疑虑和经济不确定性.
巴克莱表示,其预期金价2012年平均为每盎司1,875美元,因实货需求疲弱、美元走强且有技术性卖盘.在2011年11月时,该行预估为2,000美元.
巴克莱的贵金属分析师Suki Cooper表示,长期来看金价仍会涨至纪录新高,来到每盎司逾2,000美元.
"在实质利率为负且通胀压力升高的情况下,加上央行不断买进,黄金仍有结构性的支撑力量,"Cooper表示.
巴克莱也调降2012年的平均银价至每盎司32.5美元,原先预估为35美元;今年的铂金和钯金目标价也遭到下调.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)