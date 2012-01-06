〔全球金属〕汇丰及巴克莱调降2012年金价预估,因实货需求减弱

路透纽约1月5日电---两家银行调降其2012年金价预估,尽管其维持偏多看法.上周金价下跌,一度落入空头市场.

汇丰和巴克莱双双将2012年黄金的目标价调降逾100美元.金债去年上涨10%,为连续第11年走扬.然其升幅却是三年来最低.

汇丰首席商品分析师James Steel把2012年的预估值从前目标2,025美元降至每盎司1,850美元,指称因欧元疲弱、和股市损失有关的平仓,以及新兴市场实货需求疲弱.

Steel另维持2012年银价的预估不变,仍为每盎司34美元,但他调降对铂金和钯金的价格预估.

银行和券商倾向於对黄金预估持偏多立场,因其大多数的基金和机构客户押注金价走升,因面临通胀疑虑和经济不确定性.

巴克莱表示,其预期金价2012年平均为每盎司1,875美元,因实货需求疲弱、美元走强且有技术性卖盘.在2011年11月时,该行预估为2,000美元.

巴克莱的贵金属分析师Suki Cooper表示,长期来看金价仍会涨至纪录新高,来到每盎司逾2,000美元.

"在实质利率为负且通胀压力升高的情况下,加上央行不断买进,黄金仍有结构性的支撑力量,"Cooper表示.

巴克莱也调降2012年的平均银价至每盎司32.5美元,原先预估为35美元;今年的铂金和钯金目标价也遭到下调.(完)