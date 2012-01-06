〔美国经济〕更多美国雇主删减津贴,担忧被解雇的员工数量略增--调查

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透1月5日电---据职场网站Glassdoor.com对雇员信心的季度调查显示,更多美国民众指称其雇主削减红利及津贴,甚或开始冻结聘雇员工,担忧未来半年会被裁员的员工数目也略微增多.
该网站所进行的全国性调查发现,17%的受访者担忧今年上半年可能会被解雇,比例较第三季高1个百分点,但低於2009年及2010年的水准.
Glassdoor周四表示,高达17%的员工指称其雇主已删除或缩减红利,这一比例为2010年第二季以来最高位.
有更多的雇主--比例达15%,比之前增加5个百分点--取消通勤补助等津贴,抑或要求员工休无薪假.而开始大规模裁员的雇主人数则减少.
然而,有更多美国民众认为,企业前景似乎有所好转.
参与调查的逾2,500名人中,有40%表示他们所在的公司六个月前景已有改善,三个月前这一比例为33%.对下岗後找到类似工作的信心达到2009年以来最高.
Glassdoor职场专家Rusty Rueff称,这可能在未来转化为更强劲的消费支出.
Glassdoor的调查显示,即便近几个月美国就业增长加快,失业率降至8.6%,但美国的企业雇员对工作前景依然紧张.
美国周五将公布的就业数据料显示,上月非农就业岗位增加15万个,失业率小幅上升.(完)
--编译 龚芳/王丽鑫;审校 白云
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