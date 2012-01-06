〔台湾债市〕RP利率持平,公债交割未引发市场资金紧俏

路透台北1月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有400亿台币的五年期公债交割,盘初虽见部份投信走钱,但盘中又持续有余钱流入,场上找钱并不难.

资金调度人士并表示,下周市场紧缩因素较多,加上周一(9日)农历尾牙後,依惯例为企业发放年终奖金的高峰,预料未来两周资金需求会逐步发酵.不过,接下来也有公司债及公债陆续还本付息,料能缓和部分资金赎回压力.

"好日子看来要过了...不过市场还是有钱,应该不会缺到很缺,"一位银行资金调度人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币;周三台积电(2330.TW)公司债发行,金额170亿.(完)