〔台湾债市〕RP利率持平,公债交割未引发市场资金紧俏

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有400亿台币的五年期公债交割,盘初虽见部份投信走钱,但盘中又持续有余钱流入,场上找钱并不难.
资金调度人士并表示,下周市场紧缩因素较多,加上周一(9日)农历尾牙後,依惯例为企业发放年终奖金的高峰,预料未来两周资金需求会逐步发酵.不过,接下来也有公司债及公债陆续还本付息,料能缓和部分资金赎回压力.
"好日子看来要过了...不过市场还是有钱,应该不会缺到很缺,"一位银行资金调度人士表示.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币;周三台积电(2330.TW)公司债发行,金额170亿.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)