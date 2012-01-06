〔路透调查〕美国就业市场12月料改善,再添第四季经济稳健成长证据

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
公布事项:美国12月就业报告
公布时间:1月6日(五)1330GMT
路透调查预估:
非农就业岗位 民间部门就业岗位
中值 +150,000 +165,000
最低 +80,000 +130,000
最高 +215,000 +210,000
前值 +120,000 +140,000
失业率(%) 每周平均工时(小时) 平均时薪(%)
中值 8.7 34.3 +0.2
最低 8.5 34.3 0.0
最高 9.0 34.5 +0.3
前值 8.6 34.3 -0.1
**关注因素**
美国就业市场在去年年末可能走强,12月就业成长料为三个月来最高,这可望提供更多第四季经济稳健成长的证据.
但就业情况改善可望吸引一些已经放弃找工作的美国人重新找工作,这可能会推升失业率.目前失业率处於两年半低位8.6%.
12月非农就业岗位料新增15万个,11月为增加12万个.失业率则料将小升至8.7%.
然考量到初请失业金人数近来下滑,非农就业岗位仍有可能会意外成长.
在11月和12月进行非农就业数据调查的期间,初请失业金人数减少2.6万人.尽管有一些下滑人数可能是季节调整的结果,但四周均值已连续第七周下滑,降至三年半低位.
但对非农就业报告来说,请领失业金人数不尽然都是好兆头,因为这场1930年代以来最严重的衰退,造成的失业人口远大过於平常的请领人数.
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。