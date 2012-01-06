〔路透调查〕美国就业市场12月料改善,再添第四季经济稳健成长证据

公布事项:美国12月就业报告

公布时间:1月6日(五)1330GMT

路透调查预估:

非农就业岗位 民间部门就业岗位

中值 +150,000 +165,000

最低 +80,000 +130,000

最高 +215,000 +210,000

前值 +120,000 +140,000

失业率(%) 每周平均工时(小时) 平均时薪(%)

中值 8.7 34.3 +0.2

最低 8.5 34.3 0.0

最高 9.0 34.5 +0.3

前值 8.6 34.3 -0.1

**关注因素**

美国就业市场在去年年末可能走强,12月就业成长料为三个月来最高,这可望提供更多第四季经济稳健成长的证据.

但就业情况改善可望吸引一些已经放弃找工作的美国人重新找工作,这可能会推升失业率.目前失业率处於两年半低位8.6%.

12月非农就业岗位料新增15万个,11月为增加12万个.失业率则料将小升至8.7%.

然考量到初请失业金人数近来下滑,非农就业岗位仍有可能会意外成长.

在11月和12月进行非农就业数据调查的期间,初请失业金人数减少2.6万人.尽管有一些下滑人数可能是季节调整的结果,但四周均值已连续第七周下滑,降至三年半低位.