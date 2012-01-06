〔台湾货币市场〕央行一年期存单加权平均得标利率料在0.90-0.93%

路透台北1月6日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查金融机构,主要预估本次加权平均得标利率将落在0.90-0.93%附近,略高於上个月标售的同天期存单,但上档有限.

在受访三家外商银行及两家本地金融机构中,其中一家外商最高预估在0.95%,另有一家外商最低预估在0.89%.

市场人士指出,上个月标售加权得标利率意外低见0.898%,主要因为市场在揣测央行降息机率,但在央行宣布维持利率不变且表明将持续发行一年期存单後,这次利率应该要向上修正,朝91天期央行存单利率靠拢.

然而,亦有受访者指出,在今年央行可能持续维持利率不变,甚至在有降息机率的预期下,外商银有开年新建部位与到期续补部位的需求,因此91天期央行存单利率也不乏由铁板变成锅盖的可能.

"大家觉得会比上次高一点点,但很多人到期要补,已经变成必须品,利率不会意外的高,"一外商银人士称.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.898%,意外跌破央行91天期存单利率0.93%.[ID:nCT0424346]

台湾央行总裁彭淮南在12月底政策会议後称,会持续标售一年期定期存单(NCD),但这并非为了紧缩货币,而是因为台湾超额储蓄太多,如果央行不发NCD吸收银行资金,银行会经营得很辛苦.[TW-CEN-CMN](完)