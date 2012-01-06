〔台湾货币市场〕央行一年期存单加权平均得标利率料在0.90-0.93%

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月6日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查金融机构,主要预估本次加权平均得标利率将落在0.90-0.93%附近,略高於上个月标售的同天期存单,但上档有限.
在受访三家外商银行及两家本地金融机构中,其中一家外商最高预估在0.95%,另有一家外商最低预估在0.89%.
市场人士指出,上个月标售加权得标利率意外低见0.898%,主要因为市场在揣测央行降息机率,但在央行宣布维持利率不变且表明将持续发行一年期存单後,这次利率应该要向上修正,朝91天期央行存单利率靠拢.
然而,亦有受访者指出,在今年央行可能持续维持利率不变,甚至在有降息机率的预期下,外商银有开年新建部位与到期续补部位的需求,因此91天期央行存单利率也不乏由铁板变成锅盖的可能.
"大家觉得会比上次高一点点,但很多人到期要补,已经变成必须品,利率不会意外的高,"一外商银人士称.
上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.898%,意外跌破央行91天期存单利率0.93%.[ID:nCT0424346]
台湾央行总裁彭淮南在12月底政策会议後称,会持续标售一年期定期存单(NCD),但这并非为了紧缩货币,而是因为台湾超额储蓄太多,如果央行不发NCD吸收银行资金,银行会经营得很辛苦.[TW-CEN-CMN](完)
--记者 张雅菁/李文科; 审校 林高丽
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