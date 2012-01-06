〔日本股市〕日经指数早盘收跌1%,欧债危机打压市场信心

路透东京1月6日电---日本股市日经指数周五早盘收跌1%,欧债危机压抑市场信心,抵销美国就业市场改善的乐观预期.

瑞银首席策略分析师Shoji Hirakawa指出,欧元贬值对日本出口商获利的影响相对为小,因为欧元区只占日本出口商总营收及获利的5-10%,但欧元贬值打击了市场信心.

"以欧元走贬而言,即使实质冲击不大,股市也会受伤,"他称.

日经指数早盘收跌1%,至8,401.32,进一步远离25日均线位置8,503.日经指数上日下跌0.8%.

东证股价指数.TOPX跌1%,至729.04.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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