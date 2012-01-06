〔台湾央行〕共发行4,113亿台币存单,发行余额减少403.8亿

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透台北1月6日电---台湾央行周五表示,今日共发行4,113亿台币存单,相较存单到期金额4,516.8亿,存单发行余额减少403.8亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期3,619.5亿台币,利率为0.87%;91天期476亿台币,利率为0.93%;182天期17.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,026亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,506.05亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负99亿台币,累计超额准备为85亿台币,加计前期1%的超额准备为968亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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