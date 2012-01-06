〔台股业绩〕宏达电去年第四季自结净利同比减少25.6%,逊於预期

路透台北1月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周五公布,去年第四季自结税後净利为110.17亿台币,较上年同期148亿衰退25.6%,且远低於市场预期的133.3亿台币.

宏达电的第四季净利较去年第三季的186.8亿台币则是大减41%.据汤森路透I/B/E/S,18位分析师原平均预估宏达电第四季净利133.3亿台币.

宏达电并公布第四季营收1,014.19亿台币,较上年同期减少2.49%.

该公司在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.而这也意谓着第四季将是宏达电自2010年第一季以来首次出现季度营收较上季衰退.[ID:nCT0423418]

在公布此财报前,宏达电今日收跌0.72%至482台币,大盘加权股价指数.TWII则收低0.15%.(完)

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