〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率0.899%,贴近预估区间下限

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透台北1月6日电---台湾央行周五宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.899%.该得标利率贴近预估区间下限,较上月的0.898%小升0.1基点.
根据路透访查五家金融机构显示,市场主要预期364天期存单加权平均得标利率TW364DCD=R落在0.90-0.93%.[ID:nCT0495633]
央行表示,此次投标总金额为3,109.5亿台币,投标倍数为3.11倍.
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当於调升存款准备率4.5个百分点.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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