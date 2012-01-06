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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 13:14 BJT

《外汇动态》欧元/美元在狭幅波动中跌至盘中低位

0502GMT---交易商表示,欧元/美元跌向日内狭幅区间1.2779-1.2799的低端,此前海外市场在EBS电子盘创下16个月新低1.2770美元EUR=,支撑位在1.2750的期权障碍.

据说在1.2600附近亦有支撑,即2010年6月升至2011年5月的76.4%回档位.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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