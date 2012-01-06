〔台湾债市〕殖利率开高收低,亚股走弱化解CPI走高利空

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月6日电---台湾债市主要殖利率周五开高收低.上月CPI远高於预期,令债市盘初偏空反映,惟随後在亚股走弱与实质买盘逢高进场承接带动下,令殖利率逆转收低.
针对下周走势,交易商指出,在总统大选、农历春节长假等变数影响下,债市料将持续上演交易商减码、实质买盘捡便宜的"洗筹码"行情.殖利率仅会在狭幅区间内来回震荡,预估101/1殖利率将在0.99-1.02%.
"长假前,多空浅嚐即止,下周交易量会进一步收敛."一证券商交易员称.
昨日12月CPI远高於预期,令交易商对央行降息的预期稍减,不过中午标售的一年期存单结果,却又显示市场仍有相当比例押注,央行会在3月底降息.
"我是觉得若没有大事发生,央行不会轻易出手."一大型寿险业交易员说.
惟另一大型银行交易员说,今日存单标售结果与前次几乎一样."反映出对降息的预期没有改变."
主计处昨日公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.03%,明显高於路透调查的成长1.20%,因蔬菜价格明显上扬.[ID:nCT0494841]
央行今日中午进行364天期定期存单标售,加权平均得标利率为0.899%.该得标利率贴近预估区间下限,较上月的0.898%小升0.1基点.[ID:nCT0495679]
亚洲股市周五下跌,欧元兑美元在16个月低位附近盘旋,因市场担心欧债危机正在损伤欧洲银行业.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3 A01103=TWO -- 0.8125 0.8125-0.8500 4.0
5 101/1 A01101=TWO -0.45 0.9970 0.9965-1.0100 366.5
10 100/9 A00109=TWO -0.85 1.3030 1.3020-1.3100 22.0
20 101/2 A01102=TWO -0.05 1.7695 1.7640-1.7700 5.5
有交易商表示,今年红包行情的出现机率可能很小,因为相较过去,债市殖利率一开年就处在相对低档,纵然央行真的降息,预料10年券殖利率顶多低见至1.10%,空间不过20个基点.
"我觉得殖利率下跌有限,尤其是上月底央行开会後,让人觉得前景没那麽悲观,要见到降息不易."一寿险业交易员称.
殖利率变动空间不大,交易商只能短线抛补冲量,不过面临农历春节长假,一般预料,交易商可能会在17日就提早打烊,剩下的只能期待龙年再战.
今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3030
5 101/1 A01101=TWO 0.9970
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)