〔台湾债市〕殖利率开高收低,亚股走弱化解CPI走高利空

路透台北1月6日电---台湾债市主要殖利率周五开高收低.上月CPI远高於预期,令债市盘初偏空反映,惟随後在亚股走弱与实质买盘逢高进场承接带动下,令殖利率逆转收低.

针对下周走势,交易商指出,在总统大选、农历春节长假等变数影响下,债市料将持续上演交易商减码、实质买盘捡便宜的"洗筹码"行情.殖利率仅会在狭幅区间内来回震荡,预估101/1殖利率将在0.99-1.02%.

"长假前,多空浅嚐即止,下周交易量会进一步收敛."一证券商交易员称.

昨日12月CPI远高於预期,令交易商对央行降息的预期稍减,不过中午标售的一年期存单结果,却又显示市场仍有相当比例押注,央行会在3月底降息.

"我是觉得若没有大事发生,央行不会轻易出手."一大型寿险业交易员说.

惟另一大型银行交易员说,今日存单标售结果与前次几乎一样."反映出对降息的预期没有改变."

主计处昨日公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.03%,明显高於路透调查的成长1.20%,因蔬菜价格明显上扬.[ID:nCT0494841]

央行今日中午进行364天期定期存单标售,加权平均得标利率为0.899%.该得标利率贴近预估区间下限,较上月的0.898%小升0.1基点.[ID:nCT0495679]

亚洲股市周五下跌,欧元兑美元在16个月低位附近盘旋,因市场担心欧债危机正在损伤欧洲银行业.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -- 0.8125 0.8125-0.8500 4.0

5 101/1 A01101=TWO -0.45 0.9970 0.9965-1.0100 366.5

10 100/9 A00109=TWO -0.85 1.3030 1.3020-1.3100 22.0

20 101/2 A01102=TWO -0.05 1.7695 1.7640-1.7700 5.5

有交易商表示,今年红包行情的出现机率可能很小,因为相较过去,债市殖利率一开年就处在相对低档,纵然央行真的降息,预料10年券殖利率顶多低见至1.10%,空间不过20个基点.

"我觉得殖利率下跌有限,尤其是上月底央行开会後,让人觉得前景没那麽悲观,要见到降息不易."一寿险业交易员称.

殖利率变动空间不大,交易商只能短线抛补冲量,不过面临农历春节长假,一般预料,交易商可能会在17日就提早打烊,剩下的只能期待龙年再战.

今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3030

5 101/1 A01101=TWO 0.9970

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)