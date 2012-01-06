版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 15:04 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超30.53亿台币,连续第三日卖超

路透台北1月6日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超30.53亿台币,已连续三日卖超,累计金额为46.69亿.

三大法人今日合计卖超23.97亿台币,上交易日修正後为买超5.25亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/6 -30.53 -0.24 +6.80 -23.97

1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r

1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r

1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r

1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r

----------------------------------------------------

本月累计 -5.51 -1.30 -19.87 -26.68 (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐