〔表格〕台股外资及陆资卖超30.53亿台币,连续第三日卖超

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月6日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超30.53亿台币,已连续三日卖超,累计金额为46.69亿.
三大法人今日合计卖超23.97亿台币,上交易日修正後为买超5.25亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/6 -30.53 -0.24 +6.80 -23.97
1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r
1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r
1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r
1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r
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本月累计 -5.51 -1.30 -19.87 -26.68 (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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