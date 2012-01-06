〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收升至三周新高,因台股相对抗跌且外资汇入

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月6日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘小幅升值2.1分.受到台股走势有撑及外资汇入影响,台币在非美货币多数走跌的情况下相对强势,终场收在三周以来高位.
汇银人士指出,外资抛汇力道偏强,加上市场流动性偏低,接连推升台币走势,不过亦见进口商及央行逢低接美元部位;尾盘央行例行调节,收回台币约3分的涨幅.而在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,见到寿险美元卖盘,促美元/台币一个月换汇点转为折价.
他们并表示,由於总统大选选情胶着,汇市成交量持续低迷不振,台币与国际情势脱钩,回归实质抛补需求决定,今日便见外商因有买债需求而汇入.
"我不认为有外资会想押注选举行情,毕竟现在不比2008年,"一位外商银行交易人士称.
市场人士指出,预估央行今日买汇量约占全天交易量的二分之一,显示其不希望台币独自走强.他们预估,下周一交投先看30.15-30.35元间,大区间则不脱30.0-30.4元间.
台币兑美元周五收报30.245元,较前一周升值0.15%.台币前次收盘高位则出现在2011年12月12日,报30.230元.
台湾加权指数.TWII周五收盘仅微幅下跌0.15%,报7,120.51点,表现较其他亚洲主要股市相对抗跌;外资及陆资在台股卖超30.53亿台币,已连续三日卖超,累计金额为46.69亿.[ID:nCT0495739]
另外,韩元KRW=周五在新兴亚洲货币中领跌,受朝鲜(北韩)发生核事故传言的影响.不过,部分亚洲货币本周上涨,这表明对该地区资产的买需仍然存在.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.245 30.266 30.180-30.299 30.290 6.38 4.63
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.220 30.240 30.188-30.276 30.275 3.10 2.28
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 0.000/0.000
美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.160/-0.145
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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