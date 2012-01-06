〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收升至三周新高,因台股相对抗跌且外资汇入

路透台北1月6日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘小幅升值2.1分.受到台股走势有撑及外资汇入影响,台币在非美货币多数走跌的情况下相对强势,终场收在三周以来高位.

汇银人士指出,外资抛汇力道偏强,加上市场流动性偏低,接连推升台币走势,不过亦见进口商及央行逢低接美元部位;尾盘央行例行调节,收回台币约3分的涨幅.而在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,见到寿险美元卖盘,促美元/台币一个月换汇点转为折价.

他们并表示,由於总统大选选情胶着,汇市成交量持续低迷不振,台币与国际情势脱钩,回归实质抛补需求决定,今日便见外商因有买债需求而汇入.

"我不认为有外资会想押注选举行情,毕竟现在不比2008年,"一位外商银行交易人士称.

市场人士指出,预估央行今日买汇量约占全天交易量的二分之一,显示其不希望台币独自走强.他们预估,下周一交投先看30.15-30.35元间,大区间则不脱30.0-30.4元间.

台币兑美元周五收报30.245元,较前一周升值0.15%.台币前次收盘高位则出现在2011年12月12日,报30.230元.

台湾加权指数.TWII周五收盘仅微幅下跌0.15%,报7,120.51点,表现较其他亚洲主要股市相对抗跌;外资及陆资在台股卖超30.53亿台币,已连续三日卖超,累计金额为46.69亿.[ID:nCT0495739]

另外,韩元KRW=周五在新兴亚洲货币中领跌,受朝鲜(北韩)发生核事故传言的影响.不过,部分亚洲货币本周上涨,这表明对该地区资产的买需仍然存在.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.245 30.266 30.180-30.299 30.290 6.38 4.63

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.220 30.240 30.188-30.276 30.275 3.10 2.28

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 0.000/0.000

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.160/-0.145

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