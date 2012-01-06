〔表格〕外资在韩国股市扩大卖超450亿韩元,为连续第二日卖超

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透首尔1月6日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超450亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月6日 -45.0 -71.7 304.1
1月5日 -37.3 262.3 -230.8
1月4日 298.3 99.5 -392.1
1月3日 321.8 277.3 -971.0
1月2日 -100.5 232.2 7.2
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
12月22日 -25.1 101.8 -75.4
12月21日 329.9 151.9 -569.0
12月20日 -324.0 49.3 166.8
12月19日 -240.9 101.1 166.6
12月16日 32.1 -33.7 145.2
12月15日 -286.4 -1.3 485.7
12月14日 -345.0 38.9 242.7
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本月以来 437.3 799.4 -1,282.6
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今年以来 437.3 799.4 -1,282.6
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)