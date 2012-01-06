〔台湾货币市场〕短率持平,资金宽松而下周聚焦通货发行影响

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 提存期初维持资金宽松格局
* 短线将聚焦日渐显现的通货发行影响
记者 李文科
路透台北1月6日电---台湾银行间短期利率周五仍基本持平,提存期初且到期存单较多,资金维持宽松格局,银行间拆出积极,短票供应仍显紧张.下周市场聚焦通货发行可能产生的影响.
市场人士表示,周五午间标售的一年期央行存单利率在0.899%,较上月仅高出0.1个基点,这一结果基本符合市场预期,亦反映当前市场资金宽松的现状,而这一水准低於91天期存单利率,表明央行对银行申购91天期存单不会"照单全收".
市场人士并指出,今天一年期央行存单标售结束,很多没有标售到的钱都随後涌向市场,资金面更为宽松.有见央行提高委托大型金融机构代为拆入隔夜资金的量,以冲销流动性.
不过,农历年前资金紧缩料日渐明显,下周金融机构将普遍聚焦通货发行对周转资金的影响,然而跟下下周(农历新年前一周)相比,下周紧缩状况应该不会过分明显,因央行会考虑到年关因素,微调资金水位.
"我自己没有明显感受到特别紧,央行会有微调,看央行最近操作也算是比较稳,不会采取激烈的措施,还是要'求稳'",一位公股银行的人士称.
本地时间16:02时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.401%;区间在0.299-0.730%,同上日.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.740%,上日在0.392-0.750.
央行上日表示,将自1月17-20日共四个营业日,於台湾银行、土地银行、合库银行、第一银行、华南银行、彰化银行、台湾中小企业银行及中华邮政公司等共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.
按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).
今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.
**资金松,短票缺**
短票方面,交易商指出,周五发票量有所增加,且到年关前发票量都会维持一定的水准,不会缩减,但资金太多,短票仍是供不应求.
票券商表示,银行对短票的需求很大,但利率较低,不一定会买得到票,下周也要关注各家银行库存现金的兑领状况,从而影响到可供周转的资金调度.
银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,基本同上日,落点在年前的短票需求较旺,落点在农历年後的部份可成交到0.86%.
今日央行存单到期4,516.80亿台币,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共1.38兆台币,依序为周一2,960.5亿、周二973亿、周三3,982亿、周四1,299亿、周五4,613.3亿;紧接着农历年前该周则是总共到期8,478亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正後,周四当日超额准备为负99亿台币,累计超额准备为85亿台币,加计前期1%的超额准备为968亿台币.
**公债RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率持平.今日有400亿台币的五年期公债交割,盘初虽见部份投信走钱,但盘中又持续有余钱流入,场上找钱并不难.
资金调度人士并表示,下周市场紧缩因素较多,加上周一(9日)农历尾牙後,依惯例为企业发放年终奖金的高峰,预料未来两周资金需求会逐步发酵.不过,接下来也有公司债及公债陆续还本付息,料能缓和部分资金赎回压力.
"好日子看来要过了...不过市场还是有钱,应该不会缺到很缺,"一位银行资金调度人士表示.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币;周三台积电(2330.TW)公司债发行,金额170亿.(完)
--集体采写 张雅菁/李盈蒨; 审校 黄凯
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