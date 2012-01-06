〔外汇期权〕波动率本周大跌後守在低档之上,欧元/美元料获支撑--IFR

IFR伦敦1月6日电---据传今日欧元在1.2750美元上方有数码期权到期,而整个一月有连串的期权障碍到期,预料应有助於支撑现汇价格.但若美国非农就业数据未能让市场感到振奋,则周末之前也有可能出现获利了结及轧空行情.

然而,在现汇跌至16个月新低之际,波动率及风险逆转指标涨势有限,这凸显出下档偏多的持仓(多数通过奇异期权持有),而这些仓位到1.2500甚至到1.2000的规模都相当庞大.

一个月期价平波动率本周从13.7%跌至12.7%,之後勉力维持在13.05%,今日则报12.9%.三个月期报14.05%,此前从14.7%跌至13.7%;一年期报14.85%,此前则是从15.4%降至14.5%.一个月风险逆转指标从1.15升至1.35,偏向欧元卖权.

澳元兑美元波动率脱离高点,因现汇下档有限.今日一个月期波动率报13.75%,距离近期及中长期低点不远,周一及周二时报14.75%.

英镑兑美元一个月期波动率回升至9.35%,本周一度从9.75%大跌至9.0%.欧元兑英镑一个月波动率在8.0%获得支撑,尽管现汇跌至0.8300-0.8250英镑障碍下方的16个月新低.

欧元兑瑞郎波动率位於2010年5月以来的长期低点.

美元/日圆回升令短天期波动率获得支撑.一周期波动率报约7.0%,一年期报7.75%,不过一年期价平波动率仍在三年新低11.35%附近.(完)