〔外汇期权〕波动率本周大跌後守在低档之上,欧元/美元料获支撑--IFR

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
IFR伦敦1月6日电---据传今日欧元在1.2750美元上方有数码期权到期,而整个一月有连串的期权障碍到期,预料应有助於支撑现汇价格.但若美国非农就业数据未能让市场感到振奋,则周末之前也有可能出现获利了结及轧空行情.
然而,在现汇跌至16个月新低之际,波动率及风险逆转指标涨势有限,这凸显出下档偏多的持仓(多数通过奇异期权持有),而这些仓位到1.2500甚至到1.2000的规模都相当庞大.
一个月期价平波动率本周从13.7%跌至12.7%,之後勉力维持在13.05%,今日则报12.9%.三个月期报14.05%,此前从14.7%跌至13.7%;一年期报14.85%,此前则是从15.4%降至14.5%.一个月风险逆转指标从1.15升至1.35,偏向欧元卖权.
澳元兑美元波动率脱离高点,因现汇下档有限.今日一个月期波动率报13.75%,距离近期及中长期低点不远,周一及周二时报14.75%.
英镑兑美元一个月期波动率回升至9.35%,本周一度从9.75%大跌至9.0%.欧元兑英镑一个月波动率在8.0%获得支撑,尽管现汇跌至0.8300-0.8250英镑障碍下方的16个月新低.
欧元兑瑞郎波动率位於2010年5月以来的长期低点.
美元/日圆回升令短天期波动率获得支撑.一周期波动率报约7.0%,一年期报7.75%,不过一年期价平波动率仍在三年新低11.35%附近.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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