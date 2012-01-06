〔台股业绩〕宏达电去年第四季净利转为衰退远逊预期,前景挑战重重(更新版)

* 第四季净利同比大幅衰退26%,远逊市场预估

* 两年来首见负成长,第一季恐仍无法重回成长轨道

路透台北1月6日电---在智慧型手机市场百家争鸣下,台湾大厂宏达电(2498.TW)去年第四季净利大幅衰退26%,为两年来首见年增率转为负成长,且远逊於市场预期.在担心新机种推出时间可能错失先机下,分析师担心今年第一季恐仍无法重回成长轨道.

宏达电周五公布,去年第四季自结税後净利为110.17亿台币,较上年同期148亿衰退25.6%,较上季则是大减41%,且远低於汤森路透I/B/E/S,18位分析师原平均预估的133.3亿台币.

凯基证券分析师柯良蔚指出,12月营收显然是低於市场预期,他认为第一季的净利年增率将会持续呈现负成长,主要是因为新机种要待第二季才会出货并贡献营收.

宏达电今日并公布第四季营收1,014.19亿台币,较上年同期减少2.49%,未达公司财测目标,且暂止2010年第一季以来逐季成长的走势.

该公司在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.[ID:nCT0423418]

去年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司亦几度重创其股价.[ID:nCT0489227]

而公司主要竞争对手之一--全球最大的记忆体晶片和智慧型手机生产商三星电子周五预计,10-12月当季营业利润料较上年同期大增73%至纪录高位,受其智能手机破纪录的销售成绩推动.[ID:nCN1322806]

已透露将在2月推出新机的宏达电,尚未宣布业绩展望说明会的召开时间.该公司执行长周永明上月对於未来营运展望表示,存在许多挑战.但对HTC有信心.[ID:nCT0489723]

在公布此财报前,宏达电今日收跌0.72%至482台币,大盘加权股价指数.TWII则收低0.15%.宏达电累计自去年4月时的波段高点1,238.1台币,迄今跌幅达61%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

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