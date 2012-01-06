〔台股业绩〕宏达电去年第四季净利转为衰退远逊预期,前景挑战重重(更新版)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 第四季净利同比大幅衰退26%,远逊市场预估
* 两年来首见负成长,第一季恐仍无法重回成长轨道
路透台北1月6日电---在智慧型手机市场百家争鸣下,台湾大厂宏达电(2498.TW)去年第四季净利大幅衰退26%,为两年来首见年增率转为负成长,且远逊於市场预期.在担心新机种推出时间可能错失先机下,分析师担心今年第一季恐仍无法重回成长轨道.
宏达电周五公布,去年第四季自结税後净利为110.17亿台币,较上年同期148亿衰退25.6%,较上季则是大减41%,且远低於汤森路透I/B/E/S,18位分析师原平均预估的133.3亿台币.
凯基证券分析师柯良蔚指出,12月营收显然是低於市场预期,他认为第一季的净利年增率将会持续呈现负成长,主要是因为新机种要待第二季才会出货并贡献营收.
宏达电今日并公布第四季营收1,014.19亿台币,较上年同期减少2.49%,未达公司财测目标,且暂止2010年第一季以来逐季成长的走势.
该公司在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.[ID:nCT0423418]
去年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司亦几度重创其股价.[ID:nCT0489227]
而公司主要竞争对手之一--全球最大的记忆体晶片和智慧型手机生产商三星电子周五预计,10-12月当季营业利润料较上年同期大增73%至纪录高位,受其智能手机破纪录的销售成绩推动.[ID:nCN1322806]
已透露将在2月推出新机的宏达电,尚未宣布业绩展望说明会的召开时间.该公司执行长周永明上月对於未来营运展望表示,存在许多挑战.但对HTC有信心.[ID:nCT0489723]
在公布此财报前,宏达电今日收跌0.72%至482台币,大盘加权股价指数.TWII则收低0.15%.宏达电累计自去年4月时的波段高点1,238.1台币,迄今跌幅达61%.(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)
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--记者 张雅菁/詹颖颐; 审校 丁淑琴
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