〔欧元区经济〕欧元区通胀压力持续下滑,11月降至14个月低点--ECRI

路透班加罗尔1月6日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五公布一项用於追踪通胀趋势的指标显示,11月欧元区通胀压力降至14个月低点.

欧元区未来通胀指标(Eurozone Future Inflation Gauge, EZFIG)从10月的97.8降至11月的97.3,意味着欧元区通胀压力将持续消退.

"EZFIG下滑是受到德国、法国及西班牙通胀压力减轻所带动.因此,欧元区通胀压力持续消退."ECRI营运长Lakshman Achuthan表示.

初步数据显示,欧元区17国的12月主要通胀指标自去年的3.0%峰值下滑.[ID:nCN1319072]

ECRI的指标及欧元区的主要物价数据均显示欧元区通胀压力下滑,将让欧洲央行有将利率下调至纪录低点的空间.

路透调查结果显示,欧元区成长前景黯淡,意味着欧洲央行将在2012年第一季末降息至0.75%的历史新低.(完)