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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 17:02 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超22.5亿台币

路透台北1月6日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 14.50 35.00 -20.50

票券业 1.50 3.50 -2.00

证券业 29.00 6.50 +22.50 (完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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