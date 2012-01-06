〔表格〕台湾12月份主要上市柜公司业绩

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月6日电---以下为台湾12月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 仁宝 (2324.TW) 469.70 -10.7 -22.1 宏达电 (2498.TW) 239.25 -22.2 -28.7 联咏 (3034.TW) 25.52 -9.8 -15.4 矽品 (2325.TW) 46.94 -3.7 -2.7 联发科 (2454.TW) 45.90 1.4 -13.4 力晶 5346.TWO 20.83 2.8 -41.4 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 台塑 (1301.TW) 139.12 -2.3 -15.8 台塑石化 (6505.TW) 647.79 -5.6 -8.6 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。