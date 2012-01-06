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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 17:32 BJT

〔表格〕台湾12月份主要上市柜公司业绩

路透台北1月6日电---以下为台湾12月份主要上市柜公司业绩表现一览: 

  **电子类股**
  公司                       营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%)
  仁宝 (2324.TW)              469.70          -10.7                 -22.1      
  宏达电 (2498.TW)            239.25          -22.2                 -28.7      
  联咏 (3034.TW)               25.52           -9.8                 -15.4      
  矽品 (2325.TW)               46.94           -3.7                  -2.7      
  联发科 (2454.TW)             45.90            1.4                 -13.4      
  力晶 5346.TWO              20.83            2.8                 -41.4       

  **其他类股** 
  公司                        营收(亿台币)    与上月比较(%)    与上年同期比较(%) 
  台塑 (1301.TW)              139.12           -2.3                 -15.8      
  台塑石化 (6505.TW)          647.79           -5.6                  -8.6      

  资料来源:证交所 
  附注: @表示合并数字
        *表示新增(完) 

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  --整理 张雅菁

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