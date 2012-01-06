〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及16个月新高,欧债疑虑主导走势

路透伦敦1月6日电---英镑兑欧元周五升至16个月新高,且看来料将持续获得支撑,因投资人忧心欧元区国家融资压力,转而向英镑寻求避险.

欧元/英镑EURGBP=D4一度跌至0.8239英镑,为2010年9月以来低点,随後获得支撑,因据称在0.8230-40英镑附近有买盘.欧元/英镑最新报0.8253,日内呈持平.