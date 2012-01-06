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市场报道 | 2012年 1月 6日 星期五 18:01 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及16个月新高,欧债疑虑主导走势

* 英镑兑欧元升至16个月新高

* 西班牙及意大利即将标债,令投资人紧张

* 英镑兑美元较易走跌,美国1330GMT公布非农就业

路透伦敦1月6日电---英镑兑欧元周五升至16个月新高,且看来料将持续获得支撑,因投资人忧心欧元区国家融资压力,转而向英镑寻求避险.

欧元/英镑EURGBP=D4一度跌至0.8239英镑,为2010年9月以来低点,随後获得支撑,因据称在0.8230-40英镑附近有买盘.欧元/英镑最新报0.8253,日内呈持平.

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