〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及16个月新高,欧债疑虑主导走势

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
* 英镑兑欧元升至16个月新高
* 西班牙及意大利即将标债,令投资人紧张
* 英镑兑美元较易走跌,美国1330GMT公布非农就业
路透伦敦1月6日电---英镑兑欧元周五升至16个月新高,且看来料将持续获得支撑,因投资人忧心欧元区国家融资压力,转而向英镑寻求避险.
欧元/英镑EURGBP=D4一度跌至0.8239英镑,为2010年9月以来低点,随後获得支撑,因据称在0.8230-40英镑附近有买盘.欧元/英镑最新报0.8253,日内呈持平.
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。