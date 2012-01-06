《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减125.5亿台币

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透台北1月6日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减125.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,506.05亿台币.上周存单发行量净减847.5亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
1月2日(一) 3,362.90 3,035.50 -327.40
1月3日(二) 33.00 861.50 828.50
1月4日(三) 1,972.00 1,569.70 -402.30
1月5日(四) 846.50 1,026.00 179.50
1月6日(五) 4,516.80 4,113.00 -403.80
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总 计 10,731.20 10,605.70 -125.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
1月2日(一) 420.00 130.00
1月3日(二) 68.00 10.00
1月4日(三) 153.00 10.00
1月5日(四) 168.00 11.00
1月6日(五) 476.00 17.50
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总 计 1,285.00 178.50 (完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)