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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 18:08 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减125.5亿台币

路透台北1月6日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减125.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,506.05亿台币.上周存单发行量净减847.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

1月2日(一) 3,362.90 3,035.50 -327.40

1月3日(二) 33.00 861.50 828.50

1月4日(三) 1,972.00 1,569.70 -402.30

1月5日(四) 846.50 1,026.00 179.50

1月6日(五) 4,516.80 4,113.00 -403.80

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总 计 10,731.20 10,605.70 -125.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

1月2日(一) 420.00 130.00

1月3日(二) 68.00 10.00

1月4日(三) 153.00 10.00

1月5日(四) 168.00 11.00

1月6日(五) 476.00 17.50

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总 计 1,285.00 178.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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