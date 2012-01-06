〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受天气疑虑带动

路透新加坡1月6日电---马来西亚毛棕榈期货周五上涨,不稳定的天气冲击生产,盖过了欧元区债务危机忧虑再起所带来的影响.

关注焦点在於南美的乾燥天气损及大豆收成,以及东南亚大雨干扰棕榈油生产的可能性.该因素推高了棕榈油价格.

"我们缺乏新的动因.交易商很可能会在区间内交投,并关注芝加哥期货交易所(CBOT)的市况,"吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称.

指标3月棕榈油期货FCPOc3收高0.7%,报每吨3,211马币(林吉特),本周上涨1.1%.

棕榈油期货周五成交量为18,702口,低於平常的25,000口.

路透分析师王涛表示,从技术图形来看,棕榈油目标价仍在每吨3,139马币.(完)