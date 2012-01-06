〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受天气疑虑带动

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡1月6日电---马来西亚毛棕榈期货周五上涨,不稳定的天气冲击生产,盖过了欧元区债务危机忧虑再起所带来的影响.
关注焦点在於南美的乾燥天气损及大豆收成,以及东南亚大雨干扰棕榈油生产的可能性.该因素推高了棕榈油价格.
"我们缺乏新的动因.交易商很可能会在区间内交投,并关注芝加哥期货交易所(CBOT)的市况,"吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称.
指标3月棕榈油期货FCPOc3收高0.7%,报每吨3,211马币(林吉特),本周上涨1.1%.
棕榈油期货周五成交量为18,702口,低於平常的25,000口.
路透分析师王涛表示,从技术图形来看,棕榈油目标价仍在每吨3,139马币.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)