〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日下滑,1月/2月价差大跌逾2美元

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡1月6日电---亚洲燃料油周五连续第二日下跌,最近12个月的合约全线走低,成交量相对低於本周每天的超过百万吨,但仍属偏高水准.
值得注意的是,即将到期的1月/2月合约有超过10万吨以较低的价格成交,暗示过去两日来的获利了结升温,且市场人士预期下一个定价月份将较为疲弱.
实体现货市场亦走跌,180-cst和380-cst等级价差下滑,有六笔交易,成交量为16万吨,其中多数为380-cst等级,以较低的价格成交.
"现在看来很显然市场人士在出脱部位,多数人相信目前的价格水准无法持续,"新加坡一西方交易商称.
0830GMT亚洲收盘时,1月/2月价差下跌2.13美元,至每吨17.13美元,有13.5万吨在每吨16.75-17.50美元成交,高於上日的2.5万吨.1130GMT的最後买/卖报价为16.25/17.00美元.
2月燃料油裂解价差扩大0.17美元,至贴水3.18美元,3月裂解价差扩大0.12美元,至贴水4.69美元.亚洲收盘时,2月布兰特原油LCOc1跌0.57美元至每桶113.13美元.
180-cst燃料油下跌19.33美元至每吨702.38美元;380-cst品级燃料油上涨5.80美元至714.70美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 702.25 702.50 702.38 721.70 -19.33 -2.68
现货380CST燃料油 FO380-SIN 714.50 714.90 714.70 708.90 5.80 0.82
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 727.00 729.00 728.00 732.00 -4.00 -0.55
380CST船用燃料油升水 12.50 14.10 25.63 23.10 -2.53
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.00 14.90 14.45 14.45 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.90 14.20 14.05 15.95 -1.90 -11.91 (完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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