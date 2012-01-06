〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日下滑,1月/2月价差大跌逾2美元

路透新加坡1月6日电---亚洲燃料油周五连续第二日下跌,最近12个月的合约全线走低,成交量相对低於本周每天的超过百万吨,但仍属偏高水准.

值得注意的是,即将到期的1月/2月合约有超过10万吨以较低的价格成交,暗示过去两日来的获利了结升温,且市场人士预期下一个定价月份将较为疲弱.

实体现货市场亦走跌,180-cst和380-cst等级价差下滑,有六笔交易,成交量为16万吨,其中多数为380-cst等级,以较低的价格成交.

"现在看来很显然市场人士在出脱部位,多数人相信目前的价格水准无法持续,"新加坡一西方交易商称.

0830GMT亚洲收盘时,1月/2月价差下跌2.13美元,至每吨17.13美元,有13.5万吨在每吨16.75-17.50美元成交,高於上日的2.5万吨.1130GMT的最後买/卖报价为16.25/17.00美元.

2月燃料油裂解价差扩大0.17美元,至贴水3.18美元,3月裂解价差扩大0.12美元,至贴水4.69美元.亚洲收盘时,2月布兰特原油LCOc1跌0.57美元至每桶113.13美元.

180-cst燃料油下跌19.33美元至每吨702.38美元;380-cst品级燃料油上涨5.80美元至714.70美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 702.25 702.50 702.38 721.70 -19.33 -2.68

现货380CST燃料油 FO380-SIN 714.50 714.90 714.70 708.90 5.80 0.82

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 727.00 729.00 728.00 732.00 -4.00 -0.55

380CST船用燃料油升水 12.50 14.10 25.63 23.10 -2.53

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.00 14.90 14.45 14.45 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.90 14.20 14.05 15.95 -1.90 -11.91 (完)