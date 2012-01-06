〔国际油市〕亚洲石脑油价格收在三个半月高位,裂解价差升至两周新高

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡1月6日电---亚洲石脑油价格周五收在三个半月高点,裂解价差升至近两周高位,受供应趋紧提振.
交易商表示,尽管印度本月出口估计超过70万吨,和上月相仿,但印度Reliance的厂房下个月维修可能使出口减少.
"市场走强,现货溢价可能来到高於近期湾区合约价格,"交易商称.
汽油裂解价差连续第四日维持在每桶7美元上方的水准,交易商预期,随着Reliance炼厂维修和台湾中油桃园炼厂渣油流化催化裂解单位下月开始进行约60天维修,预期供应将趋紧.
日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨5.00美元至每吨960.00美元,是自9月20日报960.00美元以来的最高位.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨9.43美元至每吨111.53美元,为12月27日报113.38美元以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.56美元至每桶15.80美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.41美元至7.07美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 959.50/960.50 955.00 +5.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 104.35/104.45 103.84 +0.56
97号现货汽油GL97-SIN 126.45/126.55 126.90 -0.40
95号现货汽油GL95-SIN 123.13/123.23 124.40 -1.22
92号现货汽油GL92-SIN 120.15/120.25 121.20 -1.00
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.75/15.85 17.36 -1.56 (完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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