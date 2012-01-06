〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,市场需求减缓

路透新加坡1月6日电---亚洲即期柴油裂解价差周五跌至两日来低位,因供应充裕令市场承压.

"几乎没有任何来自西方的支持,同时来自邻近亚洲国家的需求迟缓,"一位交易商表示.

"中国的进口需求也尚未见到,我们得观察即将开始的炼厂维修将如何影响市场."

印度Reliance将在2月将日炼29万桶原油的单位关闭约三周;SK Energy将在3月下半月关闭一炼油单位,为期30天.GS Caltex也将在3月关闭一座炼油单位以进行维修.

航煤/煤油需求也很平淡.

2月柴油裂解价差下跌0.03美元至每桶较迪拜原油溢价18.45美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.80 127.20 127.00 127.40 -0.40 -0.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.80 129.20 129.00 129.57 -0.57 -0.44

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.80 130.20 130.00 130.40 -0.40 -0.31

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.45 130.85 130.65 131.13 -0.48 -0.37

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.60 129.24 -0.64 -0.50

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.76 128.35 -0.59 -0.46 (完)