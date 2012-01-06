〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,市场需求减缓

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡1月6日电---亚洲即期柴油裂解价差周五跌至两日来低位,因供应充裕令市场承压.
"几乎没有任何来自西方的支持,同时来自邻近亚洲国家的需求迟缓,"一位交易商表示.
"中国的进口需求也尚未见到,我们得观察即将开始的炼厂维修将如何影响市场."
印度Reliance将在2月将日炼29万桶原油的单位关闭约三周;SK Energy将在3月下半月关闭一炼油单位,为期30天.GS Caltex也将在3月关闭一座炼油单位以进行维修.
航煤/煤油需求也很平淡.
2月柴油裂解价差下跌0.03美元至每桶较迪拜原油溢价18.45美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.80 127.20 127.00 127.40 -0.40 -0.31
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.80 129.20 129.00 129.57 -0.57 -0.44
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.80 130.20 130.00 130.40 -0.40 -0.31
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.45 130.85 130.65 131.13 -0.48 -0.37
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 128.60 129.24 -0.64 -0.50
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.76 128.35 -0.59 -0.46 (完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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