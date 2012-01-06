〔美国经济〕纽约联储总裁杜德利称,聚焦楼市将帮助美国经济复苏

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透新泽西州1月6日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周五表示:
* 为了让房市受益而评估提供额外的宽松政策是适当的
* 美国经济复苏"慢得令人沮丧"
* 失业前景处於令人无法接受的高档
* 更多的房市相关政策干预可望协助稳定房价、改善前景、并加速该产业复苏
* 货币政策以外对房市的干预将会支撑成长,让货币政策更具效力
* 货币政策及房市政策"有更大成分是相辅相成,而非互相替代"
* 房市持续疲软拖累消费支出,不利於创造就业
* 本周美国联邦储备理事会(FED)公布的房利美及房贷美改革白皮书,是一个"深思熟虑"的政策
* 需要对房利美及房贷美进行改革,好让中长期的房市融资处於更稳固的基础.(完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。