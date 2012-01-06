〔美国经济〕纽约联储总裁杜德利称,聚焦楼市将帮助美国经济复苏

路透新泽西州1月6日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周五表示:

* 为了让房市受益而评估提供额外的宽松政策是适当的

* 美国经济复苏"慢得令人沮丧"

* 失业前景处於令人无法接受的高档

* 更多的房市相关政策干预可望协助稳定房价、改善前景、并加速该产业复苏

* 货币政策以外对房市的干预将会支撑成长,让货币政策更具效力

* 货币政策及房市政策"有更大成分是相辅相成,而非互相替代"

* 房市持续疲软拖累消费支出,不利於创造就业

* 本周美国联邦储备理事会(FED)公布的房利美及房贷美改革白皮书,是一个"深思熟虑"的政策