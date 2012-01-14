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货币新闻 | 2012年 1月 14日 星期六 23:19 BJT

****《专题新闻快速浏览》--马英九连任台湾第13任总统****

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  台湾人民的选票,投给了和平稳定.国民党总统候选人马英九顺利连任,选举结果显示,
期待经济稳定成长、维护两岸和平的关系,仍是台湾的主流民意. 

  马英九以689.1万票赢得总统大选,得票率51.6%;败选的民进党候选人蔡英文则请辞民进
党党主席职务. 

  立法委员选举国民党共取得64席,占总席次的57%,民进党则取得40席,占总席次35%.
其余九席则分属其他党派. 

  ---------------------------------主要新闻---------------------------------------
 《综述》马英九稳定和平诉求获连任台湾总统,蔡英文败在两岸论述       [ID:nCT0500053]
 〔台湾大选〕马英九连任总统,蔡英文请辞民进党主席                   [ID:nCT0500073]
 〔台湾大选〕国民党取得64席过半立法委员席次,民进党取得40席--中选会 [ID:nCT0498999]

  ---------------------------------相关新闻---------------------------------------
 《台湾大选分析》民之所欲各见蓝绿之心,重经贸重公平孰胜出?          [ID:nCT0496295]
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 《两岸旅游特写》大选日未至观光业先降温,周六大选结果料定乾坤       [ID:nCT0496597]
 〔台湾金融市场〕股汇市投票前罕见翻扬,引发押宝蓝营胜选揣测         [ID:nCT0498101]
 《特写》台湾总统大选战情紧绷却低调,"三只小猪"力战"平安福"         [ID:nCT0494085]

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 《焦点人物》宋楚瑜古稀之年再次角逐台湾总统大位,争取第三势力话语权 [ID:nCT0496499]

 〔路透调查〕台湾总统大选为股市明年短期变数,欧债和中国情势更为关键 [ID:nCT0425242]
 〔路透专访〕民进党两岸政策不僵固,执政後将优先提振内需--智库负责人 [ID:nCT0488899]
 〔台湾政经〕企业家多数支持国民党总统选候人的两岸及经济政策--调查  [ID:nCT0491499]
 〔专栏节选〕下一任总统的饭碗不好捧!--今周刊「老谢开讲」           [ID:nCT0491623]
 
   ----------------------------------相关背景-------------------------------------
 〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览                        [ID:nCT0426138]
 〔背景资料〕台湾第八届立法委员选举细节                            [ID:nCT0497401]
 〔背景资料〕台湾1996-2008年历任总统直接民选得票率                 [ID:nCN1318648]
 〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览              [ID:nCT0426158]
 〔背景资料〕台湾五大直辖市选举结果一览                            [ID:nCT0345604]

  ---------------------------------其它消息---------------------------------------
  *央行相关新闻..........................................................[CEN-CMN]
  *股市新闻..............................................................[STX-CMN]
  *债市新闻..............................................................[DBT-CMN]
  *汇市新闻..............................................................[FRX-CMN]
  *经济数据/宏观经济...........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN]
  --------------------------------------------------------------------------------

  参看台湾大选相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN]  

  --整理 张雅菁;审校 杨淑祯

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