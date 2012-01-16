《专题新闻快速浏览》--台湾金融市场选後难展欢颜****

欲取得相关消息,请点击括号内代码,可提取该新闻标题.再点击该标题即可阅读内文, 最长可撷取380天内的新闻. 台湾人民的选票,投给了和平稳定.国民党总统候选人马英九顺利连任显示,期待经济稳 定成长、维护两岸和平的关系,仍是台湾的主流民意.两岸融合趋势将更形巩固. 在欧债危机乌云罩顶下,台湾股市选後庆祝行情仅现半小时.一如马英九在胜选後对在场 守候的大批支持者称,"高兴一个晚上就好,因为我们还有很多工作要做." --------------------------------最新报导---------------------------------------- 《综述》欧债危机乌云罩顶,台湾金融市场难展欢颜 [ID:nCT0500413] 〔台湾金融市场〕大选庆祝行情未上演,因欧债疑虑令投资人不愿抱股过年 [ID:nCT0500317] 〔台湾股市〕受欧债疑虑拖累收低77.92点,未演出大选庆祝行情 [ID:nCT0500445] 〔台湾评等〕主权债务评级未受大选结果影响--标普 [ID:nCN1339352] --------------------------------焦点/分析--------------------------------------- 《综述》马英九稳定和平诉求获连任台湾总统,蔡英文败在两岸论述 [ID:nCT0500053] 《台湾金融焦点》台股选後有望展开庆祝行情,但欧债危机恐令好景难久 [ID:nCT0500133] 《台湾大选焦点》马英九连任巩固两岸融合趋势,但挑战犹巨 [ID:nCT0500127] 《台湾大选焦点》立法院版图蓝消绿长,抑乱象重现需更紧密多化协商 [ID:nCT0500121] 〔台湾房地产〕打房料不因马英九连任松手,惟交易量可回应有水准 [ID:nCT0500115] ---------------------------------主要新闻--------------------------------------- 〔台湾大选〕马英九连任总统,蔡英文请辞民进党主席 [ID:nCT0500073] 〔台湾大选〕国民党取得64席过半立法委员席次,民进党取得40席--中选会 [ID:nCT0498999] 〔背景资料〕台湾2012年总统选举开票结果一览 [ID:nCT0500145] 〔背景资料〕台湾第八届立法委员开票结果一览 [ID:nCT0500047] ------------------------------------社评--------------------------------------- 〔港报社评〕马英九胜选是"九二共识"的胜利--文汇报1月16日 [ID:nCH0093709] 〔港报社评〕台湾民主良好示范,香港政制岂能落後--明报1月16日 [ID:nCH0093711] 〔港报社评〕台湾民主趋成熟,两岸议题判输赢--信报1月16日 [ID:nCH0093713] 〔港报社评〕台湾蓝天不变,马挑战陆续来--经济日报1月16日 [ID:nCH0093715] ---------------------------------相关焦点--------------------------------------- 《台湾大选分析》民之所欲各见蓝绿之心,重经贸重公平孰胜出? [ID:nCT0496295] 《台湾大选焦点》选战空前拉锯,总统大位谁来坐10天后见分晓 [ID:nCT0494023] 《两岸旅游特写》大选日未至观光业先降温,周六大选结果料定乾坤 [ID:nCT0496597] 〔台湾金融市场〕股汇市投票前罕见翻扬,引发押宝蓝营胜选揣测 [ID:nCT0498101] 《特写》台湾总统大选战情紧绷却低调,"三只小猪"力战"平安福" [ID:nCT0494085] 《焦点人物》马英九连任路的罩门,要求更多社会公平 [ID:nCT0491617] 《焦点人物》蔡英文半推半就的从政人生:柔软但坚定 [ID:nCT0496967] 《焦点人物》宋楚瑜古稀之年再次角逐台湾总统大位,争取第三势力话语权 [ID:nCT0496499] 〔路透调查〕台湾总统大选为股市明年短期变数,欧债和中国情势更为关键 [ID:nCT0425242] 〔路透专访〕民进党两岸政策不僵固,执政後将优先提振内需--智库负责人 [ID:nCT0488899] 〔台湾政经〕企业家多数支持国民党总统选候人的两岸及经济政策--调查 [ID:nCT0491499] 〔专栏节选〕下一任总统的饭碗不好捧!--今周刊「老谢开讲」 [ID:nCT0491623] ----------------------------------相关背景------------------------------------- 〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览 [ID:nCT0426138] 〔背景资料〕台湾第八届立法委员选举细节 [ID:nCT0497401] 〔背景资料〕台湾1996-2008年历任总统直接民选得票率 [ID:nCN1318648] 〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览 [ID:nCT0426158] 〔背景资料〕台湾五大直辖市选举结果一览 [ID:nCT0345604] ---------------------------------其它消息--------------------------------------- *央行相关新闻..........................................................[CEN-CMN] *股市新闻..............................................................[STX-CMN] *债市新闻..............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻..............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济...........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] -------------------------------------------------------------------------------- 参看台湾大选相关新闻,请点选[TW-VOTE-CMN] --整理 张雅菁;审校 杨淑祯 如果您在读取查看上述报导时遇到︰「资料无法提供」(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 北京客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616