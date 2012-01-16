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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:59 BJT

〔台湾货币市场〕1月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月16日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,696.6亿台币.

--公债付息97甲1期17.8125亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆5,171.2亿台币:

       01/17 422.50亿

       01/18 2,035.50亿

       01/19 895.00亿

       01/20 1,428.50亿

       01/21 595.50亿

       01/22 770.00亿

       01/23 340.00亿

       01/24 116.00亿

       01/25 233.00亿

       01/26 120.00亿

       01/27 178.00亿

       01/30 225.50亿

       01/31 1,149.00亿

       02/01 2,951.50亿

       02/02 1,685.50亿

       02/03 2,025.70亿

--公债本金到期及付息1,206.5975亿台币:

       01/18 89甲7期12息 31.2500亿

       01/21 重交甲10期本金 400.0000亿

       01/21 重交甲10期15息 27.6000亿

       01/21 98甲1期3息 7.0000亿

       01/22 88甲3期13息 14.1225亿

       01/26 96甲1期本金 700.0000亿

       01/26 96甲1期5息 13.12500亿

       01/28 99甲2期2息 13.50000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--1/20: 101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.

--农历春节(1月23日)前通货发行.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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