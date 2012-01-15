〔背景资料〕台湾第八届立法委员开票结果一览

路透台北1月15日电---台湾周六进行第八届立法委员选举,据中央选举委员会资料显示,国民党拿下64席过半席次,民进党则拿下40席.

台湾立法院总共113席立委席次中,区域立委73席,原住民6席,而全国不分区则为34席.而此次角逐区域及原住民立委者合计有283人,不分区部份则是共11个政党合计推出127位候选人.

依规定,在全国不分区席次中获得5%以上政党票的政党才有资格分配席次,因此,这次全国不分区立委仅国民党、民进党、亲民党及台联党获得席次.

台湾每届立法委员任期四年,连选得连任.此次票选出来的第八届立法委员,任期为2012年2月1日至2016年1月31日.

以下为第八及第七届立委选举结果一览:

2012年第八届 2008年第七届

政党 总席次 政党票得票率% 席次 得票率%

(不分区) 区域 不分区

国民党 64 44.55 81 53.50 51.23

民进党 40 34.62 27 38.17 36.91

亲民党 3 5.49 1 0.29 --

台联党 3 8.96 0 0.95 3.53

无党团结联盟 2 -- 3 2.42 0.70

其它 1 -- 1 4.67 3.68

资料来源:中选会网站(www.cec.gov.tw/)

以下为截至最近一期立法院会期各政党的席次,共109席.因部份立委离职或转换政党,各党席次及总席次与2008年选举结果有所差异.

政党 席次 百分比(%)

国民党 72 66.06

民进党 32 29.36

无党团结联盟 3 2.75

无党籍 2 1.83

亲民党 0 0

新党 0 0

资料来源:立法院网站(here) (完)

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