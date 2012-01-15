〔背景资料〕台湾第八届立法委员开票结果一览

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透台北1月15日电---台湾周六进行第八届立法委员选举,据中央选举委员会资料显示,国民党拿下64席过半席次,民进党则拿下40席.
台湾立法院总共113席立委席次中,区域立委73席,原住民6席,而全国不分区则为34席.而此次角逐区域及原住民立委者合计有283人,不分区部份则是共11个政党合计推出127位候选人.
依规定,在全国不分区席次中获得5%以上政党票的政党才有资格分配席次,因此,这次全国不分区立委仅国民党、民进党、亲民党及台联党获得席次.
台湾每届立法委员任期四年,连选得连任.此次票选出来的第八届立法委员,任期为2012年2月1日至2016年1月31日.
以下为第八及第七届立委选举结果一览:
2012年第八届 2008年第七届
政党 总席次 政党票得票率% 席次 得票率%
(不分区) 区域 不分区
国民党 64 44.55 81 53.50 51.23
民进党 40 34.62 27 38.17 36.91
亲民党 3 5.49 1 0.29 --
台联党 3 8.96 0 0.95 3.53
无党团结联盟 2 -- 3 2.42 0.70
其它 1 -- 1 4.67 3.68
资料来源:中选会网站(www.cec.gov.tw/)
以下为截至最近一期立法院会期各政党的席次,共109席.因部份立委离职或转换政党,各党席次及总席次与2008年选举结果有所差异.
政党 席次 百分比(%)
国民党 72 66.06
民进党 32 29.36
无党团结联盟 3 2.75
无党籍 2 1.83
亲民党 0 0
新党 0 0
资料来源:立法院网站(here) (完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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