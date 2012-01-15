〔台湾房地产〕打房料不因马英九连任松手,惟交易量可回应有水准

路透台北1月15日电---台湾总统大选顺利落幕,房地产人士周日表示,选前急冻的房市,交易量可望逐渐回到正常水准,但房价料因严打投机政策不变,恐怕难有庆祝行情.

他们认为,受到奢侈税限制以及实价登录影响,投资需求持续受到压抑,买方还是以自住客为主.至於长期置产型的客户,可能在两岸政策不变之下,着眼在写字楼以及店面等产品的布局,近半年活络的商业不动产热度可望延续下去.

"观望气氛可望消弭,但一般住宅受政策与欧债问题影响,上半年无法乐观看待."大型二手房仲介商-永庆房屋总经理叶凌棋说.

他并预估,今年房价缓步修正机会较大,市中心修正幅度约5-10%左右;郊区修正幅度则视区域供给量多寡而异,修正幅度在10-20%左右.

另一仲介商-住商不动产董事总经理陈锡琮则指出,马英九顺利连任,企业主与高资产者将维持不动产布局规划,也将会让高端市场更活络.

台湾最大二手房仲介商-信义房屋(9940.TW)也在发布的新闻稿中称,面对高房价民怨,执政党不敢掉以轻心,将防止投机重回市场,未来影响房价关键还是在於经济景气以及资金利率等条件.

信义房屋表示,当前资金利率条件对房市相当有利,不过景气前景仍然受到欧债的拖累,难免影响购屋置产信心.加上台北房价已走了相当长的多头而来到高点,在景气挑战以及以自住为主的市场之下,一般住宅房价持平或回档修正的机率还是比上涨的机率高.

国民党总统候选人马英九於周六晚间顺利连任第13任总统,这次选举共获得689.1万票,得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.国民党也在本届立法委员选举共取得64席,占总席次的57%,民进党则取得40席,占总席次35%.其余九席则分属其他党派.[ID:nCT0500053]

根据信义房屋统计,最近三个月台湾五大直辖市建物买卖移转栋数平均每月只有16,690栋,不到长期平均水准的四分之三,尤其台北市与新北市的交易量较平均值少了三成以上,反映出选前积压不少观望买气.

台湾立法院日前通过不动产交易以实价登录的立法,未来房屋市场交易资讯将更为透明化,降低人为操弄空间.长期而言,持有与交易房地产的税负可能会增加.[ID:nCT0424608](完)