《台湾大选焦点》立法院版图蓝消绿长,抑乱象重现需更紧密多化协商

* 国民党拿下64席过半,民进党成长至40席

* 小党复活,亲民党及台联党加入提高协商重要性

* 泛绿重拾发言权,或助两岸政策立法不致过度倾斜

记者 张雅菁

路透台北1月15日电---台湾第八届立法委员当选名单出炉,国民党不复上一届拿下四分之三席次的气势,民进党则重拾版图,而泛蓝的亲民党及泛绿台联党也再次拿到国会发言权,助台湾国会呈现更多元声音,两岸政策立法的推动也不致过度倾斜.

在周六的113席立委选举中,国民党拿下64席过半席次,但远低於2008年选举时的81席;民进党则拿下40席,由上届气势最谷底时的27席回升.至於亲民党及台联党各拿下3席,无党藉3席,在立院将可组成党团,小党重拾参与议事程序的协商权,一改目前蓝营独大的国会生态,各政党间势必需更紧密协商,才不致出现乱象.

"整个国会只会比现在更复杂更乱,不过,国会就是一个协商机制,有五个不同成份在里面进行沟通,代表台湾民主的进步."中山大学政治研究所教授廖达琪称.

在国民党的马英九亦以80万票的差距连任总统,击败民进党的蔡英文後,廖达琪并指出,"国民党小一点,有一些外部声音进来,国民党反而得团结,对马英九的领导反而是有帮助的."

台湾在2008年上一届立委选举改采"单一选区两票制",国民党一口气拿下81席,小党则濒临泡沬化,曾令各界大为担心泛蓝拥有四分之三修宪门槛资格,在两岸政策、核能等重大议题失去合作讨论空间,"完全执政"的国民党拥有强行执行其意志的过大权力.

不过,这次投票结果出炉,立法院各党版图再次重划,在全国不分区的政党得票率上也回复台湾传统的蓝绿选民结构.泛蓝的国民党及亲民党合计拿下50%选票,泛绿的民进党及台联党则为43%.

台湾大学政治学系教授王业立指出,在反对党席次增加下,未来政党协商的重要性会比过去更强,马英九在当选演说中亦强调将与在野党领袖共商国事,未来面对一个更强而有力的反对党在的立法机构,执政党心态上必须要加以调整.

"否则过去很多政策是行政院直接丢到立法院,也没什麽太多协商,连党藉立委都搞不清楚,(议事运作)困难度就会增加."他称.

曾一度常上演"全武行"的台湾立法院,多年来一直存在怠忽职守、尸位夙餐、缺少自主性等批评,台湾公民监督国会联盟自2008年开始每年举行的"立法院年度汉字"活动,四年来分别是"黑"、"私"、"唬"、及"耻"字.

**两岸政策**

而在上届立委最受争议的一项法案便是"两岸经济合作架构协议"(ECFA).两岸在2010年6月29日签署历史性的ECFA,而後立法院於8月17日以"逐条审理,全案表决"的方式,藉由国民党的多数优势正式表决通过.即使执政党强调两岸协商坚守"国会监督"原则,但各界要求两岸协商法制化的要求声浪不断.

针对新国会席次重分配後对两岸政策的影响,廖达琪正面看待,特别是台联党加入立法院协商机制,因为不同的声音将给予马英九更多与对岸谈判的筹码,多元声音有表达的管道,也可形成更具代表性的共识.

"有人掣肘的话,马英九可以对对岸的一些需求,有理由跟藉口来说No."她并称."未来做法上绝对不能像以前一些霸王硬上弓要国会完全背书."

她表示,将来两岸关系推动任何协议时,一定要设计立委的参与机制,在外国其实有见国会议员担任协商观察员或顾问的前例.行政院也应该设立两岸协议的审查机制的法条,明定行政及立法在其中扮演的角色.

至於这是否意谓着未来两岸政策的推动是否可能在立法院这关踩下刹车,王业立认为,这将视议题而定,此外,亦取决於民进党此次败选後,在两岸政策检讨後的一个重新思考.

"若还是采取一味杯葛,就算是10席或30席,差异就不大了."他称.(完)

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