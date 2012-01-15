《台湾金融焦点》台股选後有望展开庆祝行情,但欧债危机恐令好景难久

* 台股料掀一波庆祝行情,先看7,500点

* 汇市因已提前升值,将回归基本面

* 债市受压抑

记者 高洁如

路透台北1月15日电---台湾总统马英九挑战连任成功,金融市场可望因两岸关系持续开展而有庆祝行情.只不过,欧债危机仍在,股汇市仍将回归国际景气不佳的现实,恐将令这波多头行情乌云随行.

分析师认为,马英九胜在两岸关系政策,他的当选至少保证未来两岸经贸往来可以持续.只不过,今年台湾经济成长还存在着两大变数,一是欧债的情势,二则是中国经济成长的放缓.目前的国际情势并不是太乐观,经济成长率仍有下修风险.

在堪称黑色星期五的13日,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,欧盟出钱大户德国则毫发未损.[ID:nCN1338332]

虽然国际风险仍是长线不得不面对的事实,但分析师认为,短线台股.TWII有望开出庆祝行情,但旋及将在7,500点面临压力,农历年前封关之际高档震荡,观光、百货和通路、营建等产业长远来看有望受惠.汇市方面则不必寄望太大,因选前已提前升值,且欧元又有走弱趋势,台币走势将随国际市场波动.

"不管是谁上来(当总统),都会是苦差事,"花旗银行首席经济学家郑贞茂说.他并表示,目前花旗对台湾今年经济成长预估为4%,由於近期国际情势表现不佳,存在着下修风险.

台股将因不确定因素去除而有利买盘.元富投顾总经理刘坤锡说,"会有一波庆祝行情,只不过马上会面临到7,500点的压力区."

受到选前的情势胶着影响,周五金融市场皆在观望气氛浓厚以平盘作收.台股小跌0.07%报7,181.54点.

台湾股市将在周三(18日)封关,因农历春前将到来,银行则是营业至周五(20日),1月23日至27日因农历春节休市.金融市场则将在1月30日(周一)开红盘.

产业方面,宝来投信的副投资长刘兴唐则认为,观光、通路、银行和航空业与两岸关系最密切的一部分,长远会受到基本面持续改善的拉动.

"但股价上,短线因为先前这些产业向下修正的幅度不如大盘,所以可能选後股价上反弹较大的还是先前跌深的电子股,"刘兴唐说.

**汇市回归国际景气**

汇市方面,一位外商银行交易员表示,台币在选前已因外资先前进场套利而掀起一小波的升值行情.而上周五汇市收盘之後,欧元兑美元大跌,将对周一汇市投入不利变数.

"欧洲的状况不好,台币之前已经背离国际盘很久了,我怀疑会有什麽庆祝行情,"上述交易员说.

另一位欧系银行外商交易员则认为,根据以往的经验,非经济因素的影响下,央行都会力持汇市的稳定;此外,台币兑美元汇价先前触抵29.85附近水位,也是一大压力区,不易跨越.

台币兑美元TWD=TP周五小升0.2分报30.000,尾盘仍然受到央行进场干预.然而,选前一周外资的买盘提前进驻,上周台币汇价盘中最高一度升至29.880,升值3.65角,幅度1.21%.

**债市先跌後不看淡**

相对於股市可能开出红盘,债市短线将因台股反弹而受压抑.但他们也表示,欧元区遭到标普的调降评级和希腊债务重组谈判暂停的双重打击,将令债市的买气有所支撑.

统一证券债券部襄理朱弘轩说,"马英九赢是预料当中,只是没想到赢这麽多."他并认为这对股市比较有利,将令其开高走高.惟标普下调欧洲评级一事,让避险需求升温,预料对债市冲击更相对有限.

此外,一位大型票券商的交易员则表示,外资在选前汇入,但亚洲其他货币却相对走贬,只有台币独升.但选後若没有新一波外资进来,对短券难以激励,殖利率只能在区间整理.

交易员预估,短线五年券101/1A01101=TWO殖利率可能弹1-2个基点,但预料在1.0%会有买盘积极承接.101/1殖利率上周五收盘弹升1.2基点报0.9685%.

若更长线来看,交易员表示,由於下周就要封关,预期2月间债市会有较大变化,因为欧债问题届时将有更明确方向,债市预料可以摆脱区间整理格局.(完)

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