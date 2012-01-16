〔台湾金融市场〕未演出大选庆祝行情,因欧债疑虑与新年长假前买盘观望

路透台北1月16日电---台湾股汇市周一开盘未如预期演出大选庆祝行情,因投资人担忧欧债危机,且农历春节长假前只剩三天可供交易,贸然追进恐有套牢风险.

本地时间09:05,大盘加权股价指数.TWII小涨0.25%,报7,199.59点;台币兑美元TWD=TP贬值1.21角,报30.121;五年期公债101/1A01101=TWO殖利率跌0.44个基点,报0.9641%.

国民党总统候选人马英九於14日晚间顺利连任第13任总统,这次选举共获得689.1万票,得票率自前次的58.45%,下滑至51.60%.国民党也在本届立法委员选举共取得64席,占总席次的57%,民进党则取得40席,占总席次35%.其余九席则分属其他党派.[ID:nCT0500053]

在堪称黑色星期五的13日,欧元区九个国家的主权债信评级被标准普尔调降,法国和奥地利均失去AAA评级,欧盟出钱大户德国则毫发未损.[ID:nCN1338332](完)