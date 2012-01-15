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亚洲 | 2012年 1月 15日 星期日 17:52 BJT

〔背景资料〕台湾2012年总统选举开票结果一览

路透台北1月15日电---台湾周六举行1996年以来第五次总统直接民选投票,由国民党的马英九以51.6%的得票率当选,较对手民进党的蔡英文多出约79.8万票(约6个百分点).

此次投票合格选举人数为约1,808.6万人,投票人数1,345.2万人,投票率则为74.38%.

以下为今日投票结果一览:

2012年第十三任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

国民党 马英九 6,891,139 51.60% 74.38%

吴敦义

民进党 蔡英文 6,093,578 45.63%

苏嘉全

亲民党 宋楚瑜 369,588 2.77%

林瑞雄

以下为自1996-2008年得票细节:

2008年第十二任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

国民党 马英九 7,659,014 58.45% 76.33%

萧万长

民进党 谢长廷 5,444,949 41.55%

苏贞昌

2004年第十一任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

民进党 陈水扁 6,471,970 50.11% 80.28%

吕秀莲

国民党/亲民党 连战 6,442,452 49.89%

宋楚瑜

2000年第十任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

民进党 陈水扁 4,977,697 39.30% 82.69%

吕秀莲

无党籍/其它 宋楚瑜 4,664,972 36.84%

张昭雄

国民党 连战 2,925,513 23.10%

萧万长

无党籍/其它 许信良 79,429 0.63%

朱惠良

新党 李敖 16,782 0.13%

冯沪祥

1996年第九任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率

国民党 李登辉 5,813,699 54.00% 76.04%

连战

民进党 彭明敏 2,274,586 21.13%

谢长廷

无党籍/其他 林洋港 1,603,790 14.90%

郝柏村

无党籍/其它 陈履安 1,074,044 9.98%

王清峰

注:资料来源为中央选举委员会 (完)

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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯/高洁如

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