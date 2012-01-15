〔背景资料〕台湾2012年总统选举开票结果一览

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北1月15日电---台湾周六举行1996年以来第五次总统直接民选投票,由国民党的马英九以51.6%的得票率当选,较对手民进党的蔡英文多出约79.8万票(约6个百分点).
此次投票合格选举人数为约1,808.6万人,投票人数1,345.2万人,投票率则为74.38%.
以下为今日投票结果一览:
2012年第十三任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
国民党 马英九 6,891,139 51.60% 74.38%
吴敦义
民进党 蔡英文 6,093,578 45.63%
苏嘉全
亲民党 宋楚瑜 369,588 2.77%
林瑞雄
以下为自1996-2008年得票细节:
2008年第十二任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
国民党 马英九 7,659,014 58.45% 76.33%
萧万长
民进党 谢长廷 5,444,949 41.55%
苏贞昌
2004年第十一任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
民进党 陈水扁 6,471,970 50.11% 80.28%
吕秀莲
国民党/亲民党 连战 6,442,452 49.89%
宋楚瑜
2000年第十任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
民进党 陈水扁 4,977,697 39.30% 82.69%
吕秀莲
无党籍/其它 宋楚瑜 4,664,972 36.84%
张昭雄
国民党 连战 2,925,513 23.10%
萧万长
无党籍/其它 许信良 79,429 0.63%
朱惠良
新党 李敖 16,782 0.13%
冯沪祥
1996年第九任 政党 姓名 得票数 得票率 整体投票率
国民党 李登辉 5,813,699 54.00% 76.04%
连战
民进党 彭明敏 2,274,586 21.13%
谢长廷
无党籍/其他 林洋港 1,603,790 14.90%
郝柏村
无党籍/其它 陈履安 1,074,044 9.98%
王清峰
注:资料来源为中央选举委员会 (完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯/高洁如
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