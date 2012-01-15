〔表格〕韩国12月出口下修为同比增长10.8%,贸易顺差下修至34亿美元

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔1月15日电---韩国关税厅周日公布韩国2011年12月进出口数据修正值.
以下为详细数据:
12月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差3.4 顺差4.0
出口额(10亿美元) 48.9 49.7
(较上年同期变动%) +10.8 +12.5
进口额(10亿美元) 45.5 45.7
(较上年同期变动%) +13.6 +14.0
* 初值为韩国知识经济部2012年1月1日公布的数字.(完)
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--编译 戴素萍;审校 程琳
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