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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 06:25 BJT

〔表格〕韩国12月出口下修为同比增长10.8%,贸易顺差下修至34亿美元

路透首尔1月15日电---韩国关税厅周日公布韩国2011年12月进出口数据修正值.

以下为详细数据:

12月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差3.4 顺差4.0

出口额(10亿美元) 48.9 49.7

(较上年同期变动%) +10.8 +12.5

进口额(10亿美元) 45.5 45.7

(较上年同期变动%) +13.6 +14.0

* 初值为韩国知识经济部2012年1月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 戴素萍;审校 程琳

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