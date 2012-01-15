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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 06:50 BJT

《日本重要政经日程》--1月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月15日(日)

2350 - 11月机械订单

2350 - 12月企业物价指数

1月16日(一)

-- - 日本央行举行分行主管会议

0300 - 前财务省官员神原英资在日本外国特派员协会发表演说.

0400 - 日本执政党民主党举行年度大会.

0400 - 调查福岛核灾的小组举行记者会.

0500 - 12月消费者信心指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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