《日本重要政经日程》--1月16日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月15日(日)
2350 - 11月机械订单
2350 - 12月企业物价指数
1月16日(一)
-- - 日本央行举行分行主管会议
0300 - 前财务省官员神原英资在日本外国特派员协会发表演说.
0400 - 日本执政党民主党举行年度大会.
0400 - 调查福岛核灾的小组举行记者会.
0500 - 12月消费者信心指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。