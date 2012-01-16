《台湾报摘》--工商时报1月16日

* 头版头条:

--选前公开挺总统马英九的鸿海(2317.TW)集团同步启动"A计画".董事长郭台铭强调,总统大选落幕,选择安定的台湾人民,对企业界很有鼓舞作用,鸿海集团会利用这四年黄金时间,在海峡两岸同步加码投资.

* 其他:

--总统、立委二合一选举蓝营双赢,投资专家指出,选举结果优於市场预期,今日可望上演庆祝行情,指数有机会攻坚7,400-7,500点;中概内需、观光、航空及电子都会出现点火力道,震荡的兔年行情,有机会亮丽封关.

--党政高层在大选後密集聚会,交换政局新情势看法,新内阁布局在2月1日恐赶不及,但也不必然会拖延至5月20日才产生.

--奇美电(3481.TW)首度债权债务协商会议将在本周三由最大债权银行台银召集,据指出,奇美电董事长人选迄今未决,已成为银行团关注焦点,银行团将明白对奇美电表态,包括限期奇美电两大股东农历春节後、本月底前决定新董事长,且最好是由掌握实权的鸿海集团方面派代表出掌以示负责.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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