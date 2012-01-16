《台湾报摘》--工商时报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 头版头条:
--选前公开挺总统马英九的鸿海(2317.TW)集团同步启动"A计画".董事长郭台铭强调,总统大选落幕,选择安定的台湾人民,对企业界很有鼓舞作用,鸿海集团会利用这四年黄金时间,在海峡两岸同步加码投资.
* 其他:
--总统、立委二合一选举蓝营双赢,投资专家指出,选举结果优於市场预期,今日可望上演庆祝行情,指数有机会攻坚7,400-7,500点;中概内需、观光、航空及电子都会出现点火力道,震荡的兔年行情,有机会亮丽封关.
--党政高层在大选後密集聚会,交换政局新情势看法,新内阁布局在2月1日恐赶不及,但也不必然会拖延至5月20日才产生.
--奇美电(3481.TW)首度债权债务协商会议将在本周三由最大债权银行台银召集,据指出,奇美电董事长人选迄今未决,已成为银行团关注焦点,银行团将明白对奇美电表态,包括限期奇美电两大股东农历春节後、本月底前决定新董事长,且最好是由掌握实权的鸿海集团方面派代表出掌以示负责.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。