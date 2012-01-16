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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:14 BJT

〔韩国股市〕欧元区降评相关疑虑打压大盘盘初下滑,券商股领跌

路透首尔1月16日电---韩国股市周一开低,受标准普尔调降九个欧元区国家评等的打击,市场担心此举可能损及应对欧债危机的努力.

券商股引领盘初跌势,未来资产证券037620.KS跌1.87%,三星证券 (016360.KS)下滑1.57%.

0002GMT,综合股价指数.KS11下跌0.9%,报1,858.75点.(完)

--编译 张若琪;审校 王洋

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