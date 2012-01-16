《全球主要央行会议预告》--2012年1-12月

以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

2012年

1月24日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

1月25日--美联储FOMC宣布利率决定.

3月13日--美联储FOMC宣布利率决定.

4月24日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

4月25日--美联储FOMC宣布利率决定.

6月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

6月20日--美联储FOMC宣布利率决定.

7月31日--美联储FOMC宣布利率决定.

9月12日--美联储FOMC宣布利率决定.

10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.

10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.

12月11日--美联储FOMC宣布利率决定.

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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福

2012年

1月26日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

2月9日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

2月23日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

3月8日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

3月21日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至3月22日).

4月4日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

4月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

5月3日--巴塞隆纳-管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

5月16日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

6月6日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

6月20日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至6月21日).

7月5日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

7月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

8月2日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

9月6日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).

10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

11月08日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.

12月06日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.

12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).

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日本央行

2012年

1月23日--货币政策会议(至1月24日).

2月13日--货币政策会议(至2月14日).

3月12日--货币政策会议(至3月13日).

4月9日--货币政策会议(至4月10日).

4月27日--货币政策会议.

5月22日--货币政策会议(至5月23日).

6月14日--货币政策会议(至6月15日).

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英国央行

2012年

2月8日--货币政策会议(至2月9日).

2月9日--公布利率决定.

3月7日--货币政策会议(至3月8日).

3月8日--公布利率决定.

4月4日--货币政策会议(至4月5日).

4月5日--公布利率决定.

5月9日--货币政策会议(至5月10日).

5月10日--公布利率决定.

6月6日--货币政策会议(至6月7日).

6月7日--公布利率决定.

7月4日--货币政策会议(至7月5日).

7月5日--公布利率决定.

8月1日--货币政策会议(至8月2日).

8月2日--公布利率决定.

9月5日--货币政策会议(至9月6日).

9月6日--公布利率决定.

10月3日--货币政策会议(至10月4日).

10月4日--公布利率决定.

11月7日--货币政策会议(至11月8日).

11月8日--公布利率决定.

12月5日--货币政策会议(至12月6日).

12月6日--公布利率决定.

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加拿大央行

2012年

1月17日--公布指标利率决定.

3月8日--公布指标利率决定.

4月17日--公布指标利率决定.

6月5日--公布指标利率决定.

7月17日--公布指标利率决定.

9月5日--公布指标利率决定.

10月23日--公布指标利率决定.

12月4日--公布指标利率决定.

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瑞士央行

2012年

3月15日--货币政策评估.

6月14日--货币政策评估.

9月13日--货币政策评估.

12月13日--货币政策评估.

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澳洲央行

2012年

2月7日--召开利率会议.

3月6日--召开利率会议.

4月3日--召开利率会议.

5月1日--召开利率会议.

6月5日--召开利率会议.

7月3日--召开利率会议.

8月7日--召开利率会议.

9月4日--召开利率会议.

10月2日--召开利率会议.

11月6日--召开利率会议.

12月4日--召开利率会议.

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新西兰央行

2012年

1月26日--公布指标利率.

3月8日--公布货币政策声明和指标利率.

4月26日--公布指标利率.

6月14日--公布货币政策声明和指标利率.

7月26日--公布指标利率.

9月13日--公布货币政策声明和指标利率.

10月25日--公布指标利率.

12月6日--公布货币政策声明和指标利率.

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瑞典央行

2012年

2月15日--召开货币政策会议(至2月16日).

2月16日--公布利率决定.

4月18日--召开货币政策会议(至4月19日).

4月19日--公布利率决定.

7月3日--召开货币政策会议(至7月4日).

7月4日--公布利率决定.

9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).

9月6日--公布利率决定.

10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).

10月25日--公布利率决定.

12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).

12月18日--公布利率决定.

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挪威央行

2012年

3月14日--货币政策会议.

5月10日--货币政策会议.

6月20日--货币政策会议.

8月29日--货币政策会议.

10月31日--货币政策会议.

12月19日--货币政策会议.

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台湾

台湾央行在每季度最後一周召开理监事会议,以决定重贴现率.

具体会议日期将在开会前前几天公布.

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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 张若琪;审校 吴云凌

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全球主要国家及地区最新指标利率一览表..........[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]