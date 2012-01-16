《全球主要央行会议预告》--2012年1-12月

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
==========================================================
美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2012年
1月24日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
1月25日--美联储FOMC宣布利率决定.
3月13日--美联储FOMC宣布利率决定.
4月24日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
4月25日--美联储FOMC宣布利率决定.
6月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
6月20日--美联储FOMC宣布利率决定.
7月31日--美联储FOMC宣布利率决定.
9月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC宣布利率决定.
==========================================================
欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
2012年
1月26日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
2月9日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
2月23日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
3月8日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
3月21日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至3月22日).
4月4日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
4月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
5月3日--巴塞隆纳-管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
5月16日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
6月6日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
6月20日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至6月21日).
7月5日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
7月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
8月2日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
9月6日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).
10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
==========================================================
日本央行
2012年
1月23日--货币政策会议(至1月24日).
2月13日--货币政策会议(至2月14日).
3月12日--货币政策会议(至3月13日).
4月9日--货币政策会议(至4月10日).
4月27日--货币政策会议.
5月22日--货币政策会议(至5月23日).
6月14日--货币政策会议(至6月15日).
==========================================================
英国央行
2012年
2月8日--货币政策会议(至2月9日).
2月9日--公布利率决定.
3月7日--货币政策会议(至3月8日).
3月8日--公布利率决定.
4月4日--货币政策会议(至4月5日).
4月5日--公布利率决定.
5月9日--货币政策会议(至5月10日).
5月10日--公布利率决定.
6月6日--货币政策会议(至6月7日).
6月7日--公布利率决定.
7月4日--货币政策会议(至7月5日).
7月5日--公布利率决定.
8月1日--货币政策会议(至8月2日).
8月2日--公布利率决定.
9月5日--货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月3日--货币政策会议(至10月4日).
10月4日--公布利率决定.
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
==========================================================
加拿大央行
2012年
1月17日--公布指标利率决定.
3月8日--公布指标利率决定.
4月17日--公布指标利率决定.
6月5日--公布指标利率决定.
7月17日--公布指标利率决定.
9月5日--公布指标利率决定.
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
==========================================================
瑞士央行
2012年
3月15日--货币政策评估.
6月14日--货币政策评估.
9月13日--货币政策评估.
12月13日--货币政策评估.
==========================================================
澳洲央行
2012年
2月7日--召开利率会议.
3月6日--召开利率会议.
4月3日--召开利率会议.
5月1日--召开利率会议.
6月5日--召开利率会议.
7月3日--召开利率会议.
8月7日--召开利率会议.
9月4日--召开利率会议.
10月2日--召开利率会议.
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
==========================================================
新西兰央行
2012年
1月26日--公布指标利率.
3月8日--公布货币政策声明和指标利率.
4月26日--公布指标利率.
6月14日--公布货币政策声明和指标利率.
7月26日--公布指标利率.
9月13日--公布货币政策声明和指标利率.
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
==========================================================
瑞典央行
2012年
2月15日--召开货币政策会议(至2月16日).
2月16日--公布利率决定.
4月18日--召开货币政策会议(至4月19日).
4月19日--公布利率决定.
7月3日--召开货币政策会议(至7月4日).
7月4日--公布利率决定.
9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
==========================================================
挪威央行
2012年
3月14日--货币政策会议.
5月10日--货币政策会议.
6月20日--货币政策会议.
8月29日--货币政策会议.
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
==========================================================
台湾
台湾央行在每季度最後一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
==========================================================
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 张若琪;审校 吴云凌
央行相关消息................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表..........[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\]
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。