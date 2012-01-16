《台湾报摘》--经济日报1月16日

* 头版头条:

--马英九连任台湾总统,两岸关系可望平稳发展,台湾指标企业相继宣示加码投资.传产业由石化公会理事长陈武雄领头的古雷半岛石化专区,即将拿到大陆许可函,可望被列入十二五(2011-2015年)规划;电子业由鸿海(2317.TW)、日月光(2311.TW)当先锋,加码徵才与投资,要让台湾再攀经济高峰.

* 其他:

--台湾政府加速检讨第三阶段开放陆资来台投资,行政院工程会明日抢先邀集相关部会研商公共建设方面,交通部已建议有条件开放捷运、轻轨系统、车站和转运站,让陆资以民间参与公共建设(BOT)方式参与.

--台湾总统马英九连任成功,知情人士透露,近日将密集协商新增陆客自由行试点,可望再增加天津、南京、广州等三至七个城市,今年陆客来台人数可望突破200万人次,最快农历年後上路.

--日本东曹(Tosoh)(4042.T)氯乙烯单体(VCM)厂月前发生事故,并影响下游聚氯乙烯(PVC)厂,时间将长达一至两年;台塑(1301.TW)近日透露,已接获日本商社的PVC订单,PVC厂可望成为今年塑化股大黑马.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.