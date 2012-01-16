《台湾报摘》--经济日报1月16日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
* 头版头条:
--马英九连任台湾总统,两岸关系可望平稳发展,台湾指标企业相继宣示加码投资.传产业由石化公会理事长陈武雄领头的古雷半岛石化专区,即将拿到大陆许可函,可望被列入十二五(2011-2015年)规划;电子业由鸿海(2317.TW)、日月光(2311.TW)当先锋,加码徵才与投资,要让台湾再攀经济高峰.
* 其他:
--台湾政府加速检讨第三阶段开放陆资来台投资,行政院工程会明日抢先邀集相关部会研商公共建设方面,交通部已建议有条件开放捷运、轻轨系统、车站和转运站,让陆资以民间参与公共建设(BOT)方式参与.
--台湾总统马英九连任成功,知情人士透露,近日将密集协商新增陆客自由行试点,可望再增加天津、南京、广州等三至七个城市,今年陆客来台人数可望突破200万人次,最快农历年後上路.
--日本东曹(Tosoh)(4042.T)氯乙烯单体(VCM)厂月前发生事故,并影响下游聚氯乙烯(PVC)厂,时间将长达一至两年;台塑(1301.TW)近日透露,已接获日本商社的PVC订单,PVC厂可望成为今年塑化股大黑马.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。