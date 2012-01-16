《台湾重要政经日程》--1月16日-12月22日

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
==================今日重要政经消息====================== 1/16(一) --2012年国际金融市场展望. ==================近期重要政经消息====================== 1/17(二) --12:30 央行标售20年公债101/2A01102=TWO,金额400亿台币. 1/18(三) --农历春节前股市封关日. 1/20(五) --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%. 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%. --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%. 1/31(二) --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 2/6(一) --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元. --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%. 2/7(二) --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. 2/20(一) --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 董永年; 审校 乔艳红
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。