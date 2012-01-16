〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至三周高位，原糖也走坚
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二升至近三周最高价，为连续第四日上涨，因价格突破一个关键技术水准后吸引了技术性买盘。
路透台北1月16日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为3,696.6亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上周五共发行4,493.3亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为32亿台币,至周日累计超额准备为129亿台币,加计前期1%的超额准备为1,012亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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