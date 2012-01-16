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亚洲 | 2012年 1月 16日 星期一 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,市场受欧元区国家遭降评影响

路透首尔1月16日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初下跌,回吐上周涨幅,此前欧洲多个国家评等遭标准普尔调降,使欧元区融资困难的疑虑升高. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,154.4韩元,上周五国内收盘报1,148.3. 韩国综合股价指数.KS11跌近1%. 债市因投资者寻求避险而上涨,3月三年期公债期货KTBc1升0.06点至104.56.

0025GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,154.4 1,148.3 日圆/韩元JPYKRW=R 15.0019/228 14.9577/726 韩国公债期货KTBc1* 104.56 104.50 韩国综合股价指数.KS11 1,858.19 1,875.68 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完) --编译 张若琪;审校 孙茉莉 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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