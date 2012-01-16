〔欧洲金融〕德国央行委员认为德国以外欧洲国家存在信贷紧俏风险

路透柏林1月13日电---德国央行委员Andreas Dombret在周五刊出的专访中表示,德国没有信贷紧缩的迹象,但在债务紧张的欧元区国家和东欧某些地区,这类资金冻结的风险则明显要高出许多.

Dombret对德国商报(Handelsblatt)表示,德国的银行业者"有点不愿意"从事新的放款,"但整体而言,没有信贷紧俏的迹象,且德国银行业的计画迄今似乎没有给出担心信贷下滑的理由."

然他表示,有迹象显示欧洲较疲弱的地区更值得担心.

"在欧元区二线国家,以及意大利和西班牙,情况显然要更为紧俏.当地和东欧国家的金融体系面临更大的压力,信贷紧缩的风险明显高得多,"他表示.

他的看法和欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四的评论相呼应.德拉吉表示,放款数据显示欧元区没有普遍的信贷吃紧,但有明显的证据显示有部分欧元区的资金正在乾涸.

德拉吉并表示,欧洲央行近期史无前例地透过三年期贷款操作,向银行体系挹注了近5,000亿欧元的资金,协助避开了更严重的信贷紧缩.

"这(三年期欧洲央行融资操作)肯定阻止了银行体系可能出现的资金紧绌,以及後续在信贷方面可能爆发的负作用."

德拉吉并称,"我们也见到利率下滑,我认为,所有的债券收益率即使不是戏剧性的下滑,也是大幅走低."(完)