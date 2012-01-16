《外汇动态》澳元/日圆下跌拉低澳元/美元,仍受欧元区国家降评影响

0111GMT---澳元/日圆AUDJPY=下跌约60个跳动点,报78.92,因日本投资者出脱澳元.一日系银行交易员称,这多是由於澳元仍在反应标准普尔大规模调降欧元区国家的评等,不过日本出口商卖盘也可能加重压力. 澳元/日圆下跌拉低澳元/美元AUD=D4跌0.5%,报1.0261美元,距周五1.0232的低点已不远.澳元/美元下道支撑水准料在21日移动均线切入位1.0208美元.(完) --编译 张若琪;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=